Vanessa Blumhagen über ihr "Frühstücksfernsehen"-Aus: "Haben mich rausgeschmissen"

Danach legte sie ihr Beauty-Geheimnis offen: "Was man auf dem Foto sieht: Mein Gesicht nach meiner Abendroutine. Gut durchblutet dank Gua Sha und getapet. Das war's. Dazu ein nährstoffreiche Ernährung, guten Schlaf, Mikronährstoffe wie Vitamin C, dazu Kollagen, Astaxanthin. Und reichhaltige, giftfreie Pflege. Das wichtigste: Lebensfreude! Macht Lachfältchen, aber auch glücklich!"

Schon seit Dezember 2022 nicht mehr beim "Frühstücksfernsehen"

Die Fans gaben Blumhagen volle Rückendeckung: ""Es gibt eben auch noch Frauen, die von Natur aus so schön sind und eine natürliche Ausstrahlung haben. Nur kein Neid. Sondern sich einfach mal für diese Frauen freuen", schrieb eine Userin. Eine andere äußerte sich ähnlich: "Ich werde nie verstehen, warum Frauen sich mitunter so piesacken müssen." "Wir werden alle älter, wir verändern uns, wir kümmern uns um uns, wir achten uns. Wenn wir uns irgendwann für Botox und Co. entscheiden, ist das völlig ok. Ja, und Freude am Leben, wir haben nämlich nur dieses eine."