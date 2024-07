"The Fall Guy" und "Wer ahnt denn sowas?": Das sind die DVD-Highlights der Woche

"The Fall Guy", "Oh la la – Wer ahnt denn sowas?" und "Garfield – Eine extra Portion Abenteuer": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Stuntman und Kopfgeldjäger in Personalunion: In der Fernsehproduktion "Ein Colt für alle Fälle" (1981-1986) hielt ein gewisser Colt Seavers, gespielt von Lee Majors, als Stuntman regelmäßig die Knochen hin. Auch kriminelle Machenschaften deckte das charmante Raubein immer wieder auf. Die im Original als "The Fall Guy" ausgestrahlte Actionserie erfährt unter der Regie von David Leitch ("Bullet Train") nun eine sehr freie Spielfilmadaption, die mit prominenter Besetzung aufwarten kann. Ryan Gosling und Emily Blunt mischen in der turbulenten Komödie einen Filmdreh auf und dürfen sich auch ein bisschen anschmachten. Nun erscheint "The Fall Guy" ebenso wie die französische Komödie "Oh la la – Wer ahnt denn sowas?" und der Animationsspaß "Garfield – Eine extra Portion Abenteuer" auf DVD und Blu-ray.

"The Fall Guy" (VÖ: 1. August) Wann immer notwendig springt Hollywood-Stuntman Colt Seavers (Ryan Gosling) für den arroganten Starschauspieler Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) ein. Nach einem ungebremsten Sturz jedoch landet Colt mit gebrochenem Rücken im Krankenhaus. Vom Filmgeschäft wendet er sich daraufhin ab und lässt selbst seine große Liebe, Kamerafrau Jody Moreno (Emily Blunt), auflaufen. 18 Monate nach dem folgenschweren Unfall erhält der inzwischen genesene Seavers einen Anruf der Produzentin Gail Meyer (Hannah Waddingham), die ihn so schnell wie möglich nach Sydney lotsen will. Eben dort inszeniert Jody gerade ihr Regiedebüt. Es geht jedoch nicht primär um Colts Fähigkeiten als Stuntman geht. Hauptdarsteller Tom ist verschwunden, und Colt soll ihn wieder aufspüren. Der Krimiplot von "The Fall Guy" ist der Aufhänger für eine verrückte Actionshow, die ein waghalsiges Manöver an das andere reiht. Regisseur David Leitch ("John Wick") war er lange Zeit selbst als Stuntman tätig. Entsprechend zackig und kernig fallen die Sprünge, Verfolgungsjagden und Nahkampfszenen aus. Garniert ist der Film mit einer Prise Romantik und vielen augenzwinkernden Anspielungen auf die Hollywood-Industrie.

Preis DVD: circa 16 Euro

US, 2024, Regie: David Leitch, Laufzeit: 121 Minuten

"Oh la la – Wer ahnt denn sowas?" (VÖ: 2. August) Christian Clavier scheint seine Paraderolle gefunden zu haben: In "Monsieur Claude und seine Töchter" (2014) und den daran anknüpfenden Fortsetzungen "Monsieur Claude 2" (2019) und "Monsieur Claude und sein großes Fest" (2021) verkörpert der 1952 in Paris geborene Franzose einen von Vorurteilen zerfressenen Vater, der mit der Partnerwahl seiner Töchter alles andere als zufrieden ist. In eine ähnliche Kerbe schlägt nun "Oh la la – Wer ahnt denn sowas?": Clavier spielt den französischen Aristokraten Frédéric Bouvier-Sauvage, dessen Tochter Alice (Chloé Coulloud) beschließt, den bürgerlichen François Martin (Julien Pestel) zu ehelichen. Als wären die standesbedingten Unterschiede zwischen Frédéric und Catherine Bouvier-Sauvage (Marianne Denicourt) sowie Gérard (Didier Bourdon) und Nicole Martin (Sylvie Testud) nicht schon groß genug, überraschen die künftigen Brautleute ihre Eltern auch noch mit einem besonderen Geschenk: Sie haben heimlich DNA-Tests in Auftrag gegeben, die mehr über die Abstammung der Anwesenden verraten. Das Ergebnis ist nicht nur für den stolzen Franzosen Frédéric überraschend ...

Preis DVD: circa 15 Euro

FR, 2024, Regie: Julien Hervé, Laufzeit: 88 Minuten

"Garfield – Eine extra Portion Abenteuer" (VÖ: 1. August) Er ist verfressen, faul, launisch und hat orangefarbenes Fell: Garfield kennt man aus den Comics von Jim Davis (ab 1978), von Brotzeitdosen und als Plüschtier, aus diversen TV-Produktionen und nicht zuletzt auch als Leinwandheld. 18 Jahre nach seinem letzten Kinoauftritt ("Garfield 2", 2006) kehrt der vollschlanke Kater, der Lasagne liebt und Montage hasst, in einer komplett animierten Neuauflage in Spielfilmlänge zurück. In den alten Comics spielten sich die alltäglichen Dramen und Tragödien rund um Garfield meist zwischen Kühlschrank, Katzenklo und Wohnzimmer ab. In "Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer", der Titel deutet es bereits an, ist alles eine Nummer größer. Und noch viel aufregender: Erst werden Garfield und Hund Odie entführt, dann trifft Garfield auf seinen lange verschollenen Vater, und bald schon stecken sie alle mittendrin in einem gigantischen, turbulenten Abenteuer – spektakulärer Raubzug inklusive. Als deutscher Synchronsprecher wurde Hape Kerkeling für die Titelrolle verpflichtet (Original: Chris Pratt), daneben war unter anderem auch Anke Engelke an der Produktion beteiligt – sie leiht der fiesen Schurkenkatze Jinx ihre Stimme.

Preis DVD: circa 14 Euro

US/UK/HK, 2024, Regie: Mark Dindal, Laufzeit: 97 Minuten