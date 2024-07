ARD-Magazin deckt auf: Digitalisierung diskriminiert ältere Menschen

So könne sie Überweisungen nur noch telefonisch und somit gebührenpflichtig durchführen, seit die Bankfiliale in ihrem Stadtteil geschlossen worden sei. Den Vorschlag der Bank, Angehörige per Vollmacht die Überweisungen tätigen zu lassen, lehnte Dörhöfer ab. "Da hab ich gesagt: Ich seh nicht ein, dass ich mir meine Selbstständigkeit dadurch einengen lasse mit solchen Sachen. Es ging mir am Schluss wirklich ums Prinzip, dass ich mich da bevormundet fühle."