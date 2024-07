"Splash. Das Promi-Pool-Quiz": So verlief die neue RTL-Show

Bei der neuen RTL-Show 'Splash! Das Promi-Pool-Quiz' landen die Stars im Wasser. Moderatorin Bella Lesnik und ihre Kolleginnen haben Pech. Pascal Hens scheitert an Clint Eastwood.

Die Regeln der neuen, sommerlichen RTL-Show sind ganz einfach: Nach dem Multiple-Choice-Prinzip steht jeder der sechs Bälle für eine Antwort. Fünf Antworten sind bei sechs Personen im Rateteam richtig. Alle müssen sich für eine Antwortposition am Beckenrand entscheiden. "Wer steht richtig, wer macht Splash?", ruft Moderatorin Sophia Thomalla. Wer falsch steht, wird vom Antwort-Ball ins Becken geschubst.

Frauke Ludowig hatte schon vor der Ausstrahlung am Mittwochabend bei RTL verraten, dass sie sich akribisch auf den Show-Einsatz vorbereitet habe: "Wir haben die ganze Zeit versucht, Unterwäsche anzuziehen, sodass man nachher nichts sieht. Es waren lustige Szenen, die sich eben in der Maske abgespielt haben."

Die Frage, die mit Bella Lesnik die Letztverbliebene im Ladys-Team zu Fall bringt: Welche berühmte Persönlichkeit war ab 1990 auf dem 100-Mark-Schein abgebildet? Lesnik glaubt: Johann Wolfgang Goethe! Falsch. Clara Schumann wäre richtig gewesen. Aber eigentlich war die erste Frage schon ein schlechtes Omen: Wer Gotthold Ephraim Lessing zu den Musikerstraßen in einem Monopoly-Spiel zählt, muss schon hart kämpfen, um zum Ziel zu kommen.

Auch erkennt er die Ostsee als beliebtesten Urlaubsort der Deutschen. Dann wird es schwer: Welche berühmte Persönlichkeit hat einen Stern auf dem Walk of Fame? Hens tippt nachvollziehbar auf Clint Eastwood. Doch der hat die Ehrung immer abgelehnt. Hens bekommt einen kostenfreien Schubs ins Wasser. Luciano Pavarotti wäre richtig gewesen.

Große Klappe, nichts dahinter? Während das Team von "Bauer sucht Frau" sich bescheiden auf 1.000 Euro hochspielt, diskutieren sich die fünf Alphamänner aus dem "Team Poolboys" um Kopf und Kragen. Einer weiß immer die richtige Antwort. Nur dumm, dass keiner zuhört, und so fällt nicht nur der Maximalgewinn von 25.000 Euro ins Wasser. Zu sehen gibt es immerhin einen astreinen Salto von "Ninja Warrior Germany"-Athlet René Casselly und den entblößten "Astralkörper" (Eigenbezeichnung) von Ex-"Bachelorette"-Kandidat Serkan Yavuz.

Menderes kämpft wie ein Löwe und rechnet wie Adam Riese

Was die Poolboys gelernt haben? Gorillas leben weniger als 50 Jahre, in Polen zahlt man nicht mit dem Euro, dafür aber in Kroatien, und der 1.500-Meter-Lauf gehört zum Zehnkampf. Basketballer Yasin Mohamed bringt seine Ehrenurkunde aus der Schulzeit wenig, aber er sieht's sportlich und nimmt für das Poolboy-Team ebenso wie das "Bauer sucht Frau"-Team 1.000 Euro mit nach Hause.