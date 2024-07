"auslandsjournal frontlines: Hightech im Krieg": Infos zur Sonderausgabe über KI im Krieg

KI an der Front

Welche Chancen bringt der Einsatz von künstlicher Intelligenz der Ukraine in ihrem Abwehrkrieg? So fragen sich die Korrespondentinnen Katrin Eigendorf und Jenifer Girke in ihrem Lagebericht zum Krieg in der Ukraine. Wie sieht der KI-Kampfalltag aus? Ihre Erkenntnis lautet dabei: In Charkiw und im Donbass ist die Technologie in einigen Brigaden inzwischen zur wichtigsten Waffe geworden.