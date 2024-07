DVD-Highlights der Woche: 'Immaculate', 'Abigail' und 'Neue Geschichten vom Pumuckl'

Die DVDs und Blu-rays der Woche bieten ein breites Spektrum: von Nonnen-Horror in 'Immaculate' über kriminelle Kinder in 'Abigail' bis hin zu nostalgischen Abenteuern mit 'Neue Geschichten vom Pumuckl'.

Nonnen und Priester, Klöster und Kirchen Ist das der Stoff, aus dem moderne Albträume gemacht sind? Es scheint fast so. Horrorgeschichten über grausige Exorzismen waren zuletzt wieder sehr beliebt auf der Leinwand, und dank "The Nun" gehört die Figur der Ordensschwester zu den unheimlichsten Schauergestalten der zeitgenössischen Populärkultur. Auch in dem neuen Gruselschocker "Immaculate" liegt nicht mehr als ein Gang zur Beichte zwischen göttlichem Licht und teuflischer Finsternis. Der Film mit Hollywood-Aufsteigerin Sydney Sweeney ("Madame Web") in der Hauptrolle erscheint nun ebenso wie der Horrorfilm "Abigail" und die Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" auf DVD und Blu-ray.

"Immaculate" (VÖ: 25. Juli) Die Geschichte in "Immaculate" beginnt ganz fromm. Cecilia (Sydney Sweeney), eine junge Amerikanerin, verschreibt sich nach einem Nahtoderlebnis dem Leben mit Gott und verlässt bald darauf ihre Heimat, um in ein Kloster in Italien zu ziehen. Man bereitet ihr dort einen herzlichen Empfang, doch dann wird sie, obwohl unbefleckt, plötzlich schwanger. Wie kann das sein? Cecilia versteht die Welt nicht mehr, Pater Tedeschi (Álvaro Morte) hingegen erklärt: "Es ist ein Wunder!" Ist das, was die junge Frau da in sich trägt, etwas Heiliges? Oder ist es das genaue Gegenteil? So oder so, mit der Schwangerschaft hinter Klostermauern beginnt für Cecilia ein fürchterliches Martyrium. Lärm und Gekreisch, besessene alte Nonnen, abscheuliche dunkle Geheimnisse und dann viel Blutvergießen: Regisseur Michael Mohan und Drehbuchautor Andrew Lobel geben sich alle Mühe, den Aufenthalt im Konvent so qualvoll wie möglich zu gestalten. Für Cecilia, die kam, um Gott zu finden, wird es die Hölle auf Erden.

Preis DVD: circa 13 Euro

US/IT, 2024, Regie: Michael Mohan, Laufzeit: 86 Minuten

"Abigail" (VÖ: 25. Juli) Kinder können ganz schön austeilen. Das erfuhren beispielsweise die beiden Einbrecher aus "Kevin – Allein zu Haus" (1990), denen der junge Titelheld mit selbstkonstruierten Fallen ständig ein "Schnippchen" schlägt. Ganz ähnlich sieht es im Horrorthriller "Abigail" aus. Ein paar Kriminelle (unter anderem verkörpert von Melissa Barrera und Dan Stevens) wittern hier das schnelle Geld, müssen aber feststellen, dass ihr Auftrag seine übernatürlichen Tücken hat. Als sie ein zwölfjähriges Mädchen (Alisha Weir), die Tochter eines gefürchteten Unterweltbosses, entführen und in einem Herrenhaus festhalten, erleben die Verbrecher jedenfalls schon bald ihr blutrotes Wunder. Wie man das Publikum erschreckt, wissen Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett nur zu gut. Schon in seinem Spielfilmdebüt "Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot" (2019) und in den letzten beiden Beiträgen der "Scream"-Reihe tobte sich das auch unter dem Namen Radio Silence bekannte Regieduo in Horrorgefilden aus. Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen: "Abigail" verspricht bissige Genreunterhaltung mit Bezügen zu einem der bekanntesten Motive des Schauerkinos.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2024, Regie: Matt Bettinelli-Olpin/Tyler Gillett, Laufzeit: 105 Minuten

"Neue Geschichten vom Pumuckl" (VÖ: 25. Juli) Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da: Weihnachten 2023 brachte RTL den einst von Ellis Kaut erdachten Kobold zurück. Nun erscheinen jene 13 "Neuen Geschichten vom Pumuckl" auf DVD und Blu-ray. Der einst von Gustl Bayrhammer (1922-1993) gespielte Schreiner Meister Eder vererbte die Werkstatt an seine Nichte und seinen Neffen: Bärbel (Ina Meling) und Florian Eder (Florian Brückner) wollen die Immobilie zunächst verkaufen, wäre da nicht der rothaarige Kobold, der unerwartet ins Leben des gelernten Schreiners Florian tritt. Schon wieder ist es der Leim, an dem Pumuckl kleben bleibt: "Und wenn ein Kobold an einem menschlichen Dings hängenbleibt, dann wird er sichtbar", erklärt er. Das sei Koboldsgesetz. "Und ein Kobold muss bei dem bleiben, bei dem er sichtbar geworden ist." Dem Eder bleibt also gar nichts anderes übrig, als seinen Job im Baumarkt zu kündigen und seine Giesinger Wohnung gegen eine Männer-WG mit dem frechen Kobold einzutauschen. – Nicht nur Kinder finden am neuen Pumuckl Gefallen. Die großen Kobold-Fans verspüren schon beim Vorspann dieses wohlig-warme Gefühl der Nostalgie: "Pumuckl neckt, Pumuckl versteckt", kräht es einem damals wie heute entgegen. Gesprochen wird der "neue" Pumuckl freilich nicht mehr von dem 2005 verstorbenen Hans Clarin. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und nach der Zustimmung der Erben wurde seine Stimme allerdings auf die des neuen Pumuckl-Sprechers Maxi Schafroth gelegt. Das Ergebnis ist erschreckend gut. Übrigens: Eine Fortsetzung der Serie ist in Arbeit.

Preis DVD: circa 25 Euro

DE, 2023, Regie: Marcus H. Rosenmüller, Laufzeit: 338 Minuten