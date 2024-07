Micaela Schäfer sucht neue Beziehung: "Da will ich keine Emanze sein"

Micaela Schäfer, bekannt als "Nacktschnecke" und ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, lebt seit Anfang des Jahres als Single. In einem Interview mit ProSieben's "taff" verrät sie ihre Erwartungen an einen neuen Partner und warum sie Tinder meidet.

Seit Anfang des Jahres lebt Micaela Schäfer als Single. Das 40-jährige Erotik-Model, bekannt als "Nacktschnecke", sieht sich selbst als "Beziehungsmensch" und sucht aktiv nach einem neuen Lebensgefährten. In einem Interview für das ProSieben-Magazin "taff" auf der CSD-Parade in Köln verriet die Dschungelcamp-Teilnehmerin von 2012 Details über ihre momentane Situation und ihre Erwartungen.

"Da will ich keine Emanze sein, das finde ich schon noch ganz schön"

Schäfer, die 2004 als "Miss Ostdeutschland" gekrönt wurde, sucht dennoch ohne Stress nach einem neuen Partner. "Ich wünsche mir so gerne einen tollen Mann an meiner Seite", erklärte sie, "aber bisher hat sich noch keiner gefunden". Sie betonte, dass sie geduldig bleibe: "Ich bin nicht so eine verzweifelte Alte. Ich bin entspannt. Der Richtige wird schon kommen."