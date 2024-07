"The Real Housewives of Munich"-Finale: Oberflächlich, humorbefreit und auf Krawall gebürstet

Klotzen statt kleckern ist hier angesagt - "The Real Housewives of Munich" bei RTL+ begleitet sechs echte Luxus-Ladys, deren Welt die Schickeria von München ist. Doch wer sind diese reichen Hausfrauen und woher haben sie das ganze Geld? Wir haben nachgeforscht.

Wer sind die "The Real Housewives of Munich" und woher kommt ihr Geld?

Sechs offensichtlich gecastete Frauen, deren einzige Verbindung ist, dass sie zu viel Geld besitzen, und die sich gegenseitig mit absurden Ideen, sorry "Events", übertrumpfen, um es möglichst auffällig loszuwerden. Beispiele? In der aktuellen Doppelfolge scheut Unternehmerin Carina keine Kosten und Mühen, um ihre "Görls" zur Trendsportart Puppy Yoga einzuladen. Welpen werden dabei dazu genötigt, zwischen Menschen herumzutapsen, die Posen wie "Herabschauender Hund" einnehmen und es "voll süß" finden, wenn sie dabei von Welpen umringt sind.

Kindergarten-Konflikte im Chanel-Kostüm

Der Rest der Zeit wird mit Konflikten ausgetragen, von denen Kindergärtnerinnen weltweit ein Liedchen singen können: Die hat mich nicht mitspielen lassen, deshalb ist sie nicht mehr meine Freundin! Außenseiterin Joana (verzichtet auf Botox, hat sich ihr Geld angeblich ganz allein erarbeitet) lädt zu einer Party demonstrativ zwei Frauen der Glamour-Girlgang nicht ein, was die Übergangenen dazu veranlasst, direkt eine Gegenveranstaltung am selben Tag zu planen. Perfide aber, dass Joana in letzter Sekunde doch noch eine Einladung für die Gedissten ausspricht. Da stehen sie nun mit ihrem Champagnerglas in der Hand und wissen nicht wohin mit ihrem Frust. Was liegt da näher, als erneut einen Streit anzuzetteln, dieses Mal miteinander.