Wolke Hegenbarth macht überraschend Schluss: "Passt nicht mit Kleinkind zusammen"

Wolke Hegenbarth zieht sich vorerst aus dem Schauspielgeschäft zurück. Der Grund: Ihr fünfjähriger Sohn Avi hat für sie Priorität. Erst wenn er in die Schule geht, will sie wieder vor die Kamera treten. Zuletzt war Hegenbarth in der ARD-Reihe "Toni, männlich, Hebamme" zu sehen, die nun eingestellt wurde.

Vorerst keine neuen Rollen Seit sie 1997 im RTL-Hit "Die Camper" auftauchte, ist Wolke Hegenbarth eines der bekanntesten Film- und Serien-Gesichter Deutschlands. Die Karriere der Berliner Schauspielerin liegt nun jedoch erst mal auf Eis. Der Grund: Hegenbarth ist Mutter eines fünfjährigen Sohnes und hat erkannt, dass sich ihr Beruf und das Familienleben derzeit nicht gut vereinbaren lassen.

"Avi hat für mich oberste Priorität", erklärte die 44-Jährige gegenüber "Tag24". Deshalb werde sie ab sofort davon absehen, neue Schauspiel-Engagements anzunehmen: "So eine 60-Stunden-Woche, die bei einem Serien-Dreh normal ist, passt einfach überhaupt nicht mit einem Kleinkind zusammen", findet Hegenbarth.

Ihr Sohn, den sie zusammen mit dem Marketing-Experten Oliver Vaid hat, kam im September 2019 zur Welt. Über das schwierige erste Jahr hatte sich die Berlinerin rückblickend offen gegenüber dem "Spiegel" geäußert. Mutter zu sein, sei "in jeder Hinsicht so viel anstrengender, als ich es mir jemals hätte vorstellen können", resümierte sie 2022. Der Schlafmangel habe sie und ihren Partner in einen "absoluten Ausnahmezustand" versetzt und ein "Trauma" verursacht. Sie traue ihrer Beziehung "kein zweites Kind zu".

ARD-Reihe "Toni, männlich, Hebamme" wird eingestellt Auf Dauer will sich Wolke Hegenbarth nicht von der Schauspielerei zurückziehen, wie sie gegenüber "Tag24" betonte: "Ich will wieder drehen, unbedingt. Auch Serien. Aber nicht jetzt", stellte sie klar. Ein Comeback vor der Kamera sei denkbar, sobald ihr Sohn in die Schule gehe und sie das Gefühl habe, "es ist für ihn kein harter Kompromiss mehr". Die Schauspielerin ist sich sicher: "Irgendwann will er auch gar nicht mehr so viel mit Mama machen wie jetzt. Doch noch bin ich die absolute Nummer eins."

Hegenbarths Entscheidung trifft sich mit einer der ARD. Zuletzt war bekannt geworden, dass die Fernsehfilm-Reihe "Toni, männlich, Hebamme" eingestellt wird – "nach fünf Jahren und zehn wundervollen Filmen", wie Hegenbarth bei Instagram schrieb. In der Freitagsfilm-Reihe spielte sie die Gynäkologin Dr. Luise Fuchs. Im Jahr 2019 habe sie das "hochschwanger" getan, wie sie sich nun erinnerte: "Avi hatte also seinen ersten TV-Auftritt in meinem Bauch."

Neben dem Schauspielberuf hat sich Wolke Hegenbarth inzwischen ein zweites Standbein geschaffen: Nach einer erfolgreichen Taschenkollektion für das Modelabel mara mea ist sie bei dem Unternehmen in Teilzeit "als 50-prozentige Gesellschafterin und Geschäftsführerin eingestiegen", wie sie im Interview erklärte.