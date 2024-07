"Terra X und die Macht der Pharmariesen": Alle Infos zur ZDF-Reportage mit Harald Lesch

Die Corona-Pandemie hatte viel Schlimmes, sie zeigte aber auch zumindest ein Gutes: Wenn weltweit konzentriert geforscht wird, können Pharma-Riesen oft sogar in Monatsfrist drängende Probleme lösen. Die neue ZDF-Dokumentation "Terra X Harald Lesch ... und die Macht der Pharmariesen" geht nun einen Schritt weiter und nimmt die globalen Großkonzerne in die Pflicht: Wie sieht aktuell der Stand aus, wenn es um die teilweise schon länger angekündigten Durchbrüche im Kampf gegen die Geißeln der Menschheit geht? Der Wissenschaftsjournalist Lesch nimmt sich die Produkte der Pharma-Industrie im Praxistest vor.

Kann man der Pharmaindustrie trauen?

Medikamente retten Leben. Doch was ist den Konzernen wirklich wichtiger: effektive Heillösungen oder doch der große Profit? Im Check nimmt Harald Lesch die Strategien der Pharmariesen unter die Lupe. Dabei sieht er vor allem besonders kritisch dorthin, wo sich viele Betroffene große Hoffnungen machen: etwa bei schwersten Krankheiten wie Krebs, Herzinsuffizienz, Adipositas oder Diabetes. Glaubt man vollmundigen Versprechen könnten diese Krankheiten – dank wissenschaftlicher Innovationen im Pharma-Bereich – schon in absehbarer Zeit ihre Schrecken verlieren. Lesch will in seiner neuen Sendung über den Stand der Dinge aufklären. Dazu er auch bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nach.