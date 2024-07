Heinz Hoenig: Gesundheitszustand verschlechtert sich plötzlich

Heinz Hoenig kämpft mit gesundheitlichen Problemen. Seine Frau Annika Hoenig berichtet live bei 'Stern TV' über den aktuellen Zustand des Schauspielers und kritisiert Online-Falschmeldungen scharf.

Eigentlich, darauf wies Moderatorin Mareile Höppner am Sonntagabend hin, hätte Annika Hoenig im "Stern TV am Sonntag"-Studio zu Gast sein sollen. "Aber dann hat sich in den vergangenen Stunden einiges ereignet, schreckliche Nachrichten", erklärte Höppner. "Trotzdem hat sie sich entschieden, schweren Herzens, gleich bei uns ein paar Dinge zu erklären. Zu Anfeindungen im Netz, aber auch dazu, wie es ihrem Mann wirklich geht."

Zugeschaltet anstatt vor Ort berichtete die Ehefrau von Heinz Hoenig in der RTL-Sendung vom Gesundheitszustand ihres Mannes. "Heute geht es dem Heinz den Umständen entsprechend gut, wobei gut immer Auslegungssache ist. Das Schwierige allgemein ist in den letzten 13 Wochen dieses Auf und Ab. Es ist halt eine Achterbahnfahrt", erklärte sie. Zuvor hatte es in einem Einspieler geheißen, dass sich Heinz Hoenigs Zustand in der Nacht auf Samstag "plötzlich verschlechtert" habe.

Annika Hoenig hält Online-Falschmeldungen für "absolut verachtenswert" Der Schauspieler befindet sich infolge einer bakteriellen Infektion bereits seit April im Krankenhaus; eine Operation an der Speiseröhre hat er bereits überstanden. Noch sei sein Zustand nicht stabil, erklärte die Partnerin des 72-Jährigen bei "Stern TV am Sonntag": "Wenn man dann wieder so ein paar Tage hatte, wo man den Eindruck hat, es geht vorwärts, dann kommt wieder irgendwas, was dich nach hinten wirft. Das muss man dann mental auch erst mal schlucken und wieder damit klarkommen."

Derzeit stehe vor allem "die Atmung" des Dschungelcamp-Stars im Fokus. "Er muss von der künstlichen Beatmung entwöhnt werden, das ist nicht einfach. Aber er kämpft sich jeden Tag durch", sagte Annika Hoenig. Die Familie versuche, aus jeder Situation "wieder das Beste zu machen", so die 39-Jährige.

Deutliche Worte richtete die Frau des Film- und TV-Stars an die Verfasser einer falschen Todesmeldung, die vor einigen Tagen online veröffentlicht worden sei. "Da ist definitiv eine Grenze überschritten worden. Es ist nicht einfach ein Gegenstand, über den ich schreibe, er ist ein Mensch", stellte Hoenig klar. "Er hat eine Familie, Freunde, Bekannte ... ganz viele Fans haben mir geschrieben. Das geht nicht. Also absolut verachtenswert!" Die Falschmeldung hätte ihr "einen wahnsinnig großen Stich ins Herz versetzt", klagte die dreifache Mutter.