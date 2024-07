"Hot oder Schrott – Promi Spezial": Diese Stars testen skurrile Produkte bei VOX

VOX schickt die Produkttest-Reihe 'Hot oder Schrott – Promi Spezial' in eine neue Staffel. Promis wie Frank Buschmann, Janine Kunze und Wayne Carpendale testen skurrile Erfindungen und riskieren dabei einiges.

Ran an die Augenbraue

Fremde Menschen, noch dazu solche, die nicht gerade ausgebildete Visagisten sind, ganz eng ans eigene Gesicht ranzulassen, setzt ein Grundvertrauen in Mitmenschen voraus. In der Auftaktfolge der neuen VOX-Reihe "Hot oder Schrott – Promi Spezial" sieht man, wie Nachrichtenmoderator Bernd Fuchs ausgerechnet seine Augenbrauen der Kollegin Katja Burkhard anvertraut: Sie rückt ihm mit einem skurrilen Beauty-Produkt, einem sogenannten "Eyelash Spoon", auf den Pelz. Der Anlass ist aber selbstverständlich ein rein seriöser: Es geht in den vier neuen Folgen der beliebten Reihe darum, neue Produkte und mehr oder weniger originelle Erfindungen praktisch zu testen.