Panne bei "Gefragt – Gejagt": Alexander Bommes gesteht Fehler im ARD-Quiz ein

"Gefragt – Gejagt" blickt in der ARD mittlerweile auf eine zehnjährige Erfolgsgeschichte zurück. Die ohnehin guten Quoten legten zuletzt noch einmal zu: Laut Senderangaben verzeichnete die vergangene Staffel einen Rekord von durchschnittlich 17,3 Prozent Marktanteil. Seit 13. Mai ist Moderator Alexander Bommes mit neuen Folgen der beliebten Vorabendshow zurück. Doch so ganz glattläuft es noch nicht bei "Gefragt – Gejagt".

In der überaus beliebten Quizshow „Gefragt – Gejagt“ treten die Kandidaten gegen die sogenannten Jäger an. Derzeit gibt es fünf Jäger, die sich pro Sendung abwechseln. Hier bekommst du einige spannende Fakten über die Profi-Quizspieler.

Erst empörten sich Fans des Formats, dass das Erste zum Staffelauftakt darauf verzichtete, nach dem Tod von Quizurgestein Klaus Otto Nagorsnik eine Hommage oder Ähnliches einzublenden. Auch in der Quizausgabe am Donnerstag lief nicht alles wie am Schnürchen. Dabei sah für Kandidat Marc Bulling zunächst alles gut aus: In der Schnellraterunde schlug er sich super und gab eine richtige Antwort nach der nächsten.