US-Präsident Biden verkündet seinen Rücktritt

Joe Biden will sich zurückziehen

In den vergangenen Wochen wurde die Kritik an Joe Biden immer größer. Es wurde massiv an seiner Gesundheit gezweifelt. Am Sonntagabend, deutscher Zeit, hat er nun seinen Rückzug verkündet. Eine offizielle Stellungnahme gab es bislang noch nicht. Dennoch lösten die Worte, die Joe Biden veröffentlichte, einen Sturm aus. Darin heißt es, er wolle sich nicht für eine zweite Amtszeit bewerben und seine Zeit als US-Präsident bis zu den Wahlen ausüben. "Es war die größte meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen“, schreibt Joe Biden. Seine Nachfolgerin wird wohl Kamala Harris werden.