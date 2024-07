Til Schweigers Ärztin klärt auf: „Til sieht deswegen anders aus..."!

Die Schlagzeilen um Til Schweiger reißen nicht ab. Zuletzt war die Sorge um den Gesundheitszustand des Schauspielers groß. Bekannt wurde, dass eine große, offene Wunde zu einer gefährlichen Sepsis bei dem 60-Jährigen führte und er eine Herz-Operation benötige. Lange blieb es still um ihn, bis er zuletzt mit einem Foto auf Instagram für Irritationen sorgte. Darauf sieht der Schauspieler stark verändert aus. Nun hat seiner Ärztin Dr. Rehbein sich zu Til Schweigers Aussehen geäußert.

Seit Wochen machen sich Fans Sorgen um Til Schweiger. Der Schauspieler soll zurzeit große gesundheitliche Probleme haben. Der sonst so offene TV-Star scheint zudem untergetaucht zu sein. Nun hat sich Ex-Rad-Profi und Kumpel Jan Ullrich zu Til Schweiger geäußert.

Viele Fans haben sehnlichst auf ein Lebenszeichen von Til Schweiger gewartet. Wochenlang wurde in den Medien über seinen Gesundheitszustand spekuliert. Mit einem Foto auf Instagram meldete sich der Schauspieler zurück. Auf dem Bild ist er selbst, mit seiner Ärztin Dr. Miriam Rehbein zusehen und dankt ihr, für ihre gute Arbeit. Doch zahlreiche Fans hat das Foto eher irritiert, als beruhigt. Deutlich dünner, mit lichterem Haar, aber mit frischem Gesicht ist der Film-Star darauf zusehen.

In den Sozial-Medien wurde die Echtheit des Fotos sogar infrage gestellt, andere waren einfach sehr erstaunt, über den optischen Wandel des Schauspielers. Auf Anfrage von Bild , hat die Ärztin sich nun zu den Spekulationen geäußert und stellt klar: "Das Bild ist natürlich kein Fake!."

Ärztin erklärt optische Veränderung

„Til sieht deswegen anders aus, weil er stark abgenommen hat und weil er krassen Haarausfall hat. Normalerweise hatte er die Haare immer so ein bisschen verwuschelt oder trug privat ein Basecap", erklärt die Dermatologin. An Botox oder Hyaluron hätte der Schauspieler kein Interesse, aber sie versorgt seine Haut mit Feuchtigkeit und Vitaminen. Dr. Rehbein scheint sich aber nicht nur um das Äußere ihres Patienten zu kümmern. "Was ich toll finde: Til ist seit 150 Tagen trocken. Vor allem jetzt, nach seiner Sepsis, helfe ich ihm, wieder richtig gesund zu werden", verrät die Münchnerin.