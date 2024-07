"Kommissar Bäckström": Kritik zur dritten Staffel der Krimi-Reihe

Kommissar Bäckström untersucht in der dritten Staffel den Mord an seiner ersten Liebe auf Mallorca. Der geniale Ermittler gerät in einen neuen Cold Case und muss sich mit einem Drogenkartell auseinandersetzen.

Kommissar Bäckström Krimi • 21.07.2024 • 21:45 Uhr

Bäckström will Antworten finden Gerade noch beobachteten sie kichernd zwei Hippies mit Kanu, nun liegt die kleine Sally (Thea Sannert) erwürgt am Waldrand. Kommissar Bäckström (Kjell Bergqvist) verfolgt das Bild seiner toten Sandkastenliebe seit 53 Jahren. Außerdem ist der noch immer unaufgeklärte Mord an Sally der einzige, der ihm zu einer hundertprozentigen Aufklärungsquote seiner Fälle fehlt. Eine neue Spur treibt den ebenso genialen wie arroganten Ermittler nach Mallorca.

In den sechs neuen Folgen der beliebten Krimireihe zieht Bäckström alle Register, um den Cold Case endlich zu abzuschließen, mischt sich in lokale Ermittlungen ein und legt sich dabei mit einem Drogenkartell an. Zu sehen ist die dritte Staffel von "Kommissar Bäckström" ab 21. Juli mit der Folge "Der ungelöste Fall" als Auftakt jeweils sonntags, um 21.45 Uhr, im Ersten.

Wer hat Sally ermordet? Auf Mallorca wollen Bäckström, sein Freund, der Spurensicherer Niemi (Rolf Lydahl), dessen schlaue Tochter Alice (Mira Lydahl Bodell) und deren Kumpel Edvin (Elvis Stegmar) mit Sallys letzter lebender Verwanden, ihrer Cousine, sprechen. Die verschanzt sich jedoch in hinter den hohen Mauern ihres Anwesens und will die privat ermittelnde Truppe nicht sehen. Also geht es erst mal in die schicke Unterkunft , die, wie Bäckström der Besitzerin charmant mitteilt, nur Leuten gefallen könne, die Besenkammern mögen.

Aus dem Schwimmen im Pool wird vorerst nichts, denn dort badet ein Toter – Miguel, der kurz zuvor im Beichtstuhl angekündigt hat, er werde wieder sündigen. Die Besitzerin der Pension, die Schwedin Tussan (Helena Bergström) ist außer sich, denn sie hatte ein Techtelmechtel mit dem deutlich jüngeren Latinolover, der sich als verdeckter Ermittler entpuppt. Bäckströms Instinkte wittern Ungeheuerliches. Schon steckt der alternde Starermittler in mehreren Mordfällen auf einmal und weiß sehr schnell nicht mehr, wem er überhaupt trauen kann.

"Es macht richtig Spaß, diesen arroganten Kerl zu spielen", sagt Hauptdarsteller Kjell Bergqvist, versichert aber, nach Drehschluss wieder nett zu sein. Für den 71-Jährigen waren die Dreharbeiten eine Art Familienprojekt, denn die Filmmusik stammte wie auch in den ersten beiden Staffeln aus der Feder seiner Tochter Natalie. Wer nach markanten mallorquinischen Eindrücken sucht, wird jedoch außer der Kathedrale von Palma nichts wiedererkennen: Gefilmt wurde aus Kostengründen in Griechenland, wie Bergqvist erzählt. Das tut der Geschichte um den misanthropischen Kommissar jedoch keinen Abbruch: Die zwiespältige Figur des Bäckström mit seiner unverschämten Art bei gleichzeitiger Brillanz in seinem Job macht einfach Spaß, ohne albern zu wirken, und vor allem der Cold Case ist spannend erzählt und zieht sich durch die gesamten sechs Folgen, während in jedem Teil weitere lokale Fälle auftauchen.

"Die ersten Staffeln der Reihe handelten von den beiden in Schweden sehr populären Büchern des Autors Leif G. W. Persson", erklärt Bergqvist. "Nun hat die Produktion die Rechte am Namen 'Bergqvist' aufgekauft und kann schreiben, was sie möchte." Die Option, zwei weitere Staffeln zu drehen, hat Bergqvist in seinem Vertrag. Gut möglich, dass der Kommissar dann in Thailand ermitteln wird. So zumindest wünscht es sich der Schauspieler, der im ständigen Austausch mit den Autoren steht und seit Jahrzehnten ein Drittel des Jahres dort verbringt.

Kommissar Bäckström – So. 21.07. – ARD: 21.45 Uhr