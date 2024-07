Schlimme Prognose: Wird "Harry Potter"-Schauspielerin bald sterben?

Miriam Margolyes offenbart in einem Interview ihre schweren gesundheitlichen Probleme und eine düstere Prognose: Sie glaubt, nicht mehr lange zu leben.

Miriam Margolyes glaubt, dass sie nicht mehr lange leben wird. Die britische Schauspielerin, die unter anderem für ihre Rolle als Professor Pomona Sprout in den "Harry Potter"-Filmen bekannt ist, hat in einem Interview mit der Tageszeitung "The Telegraph" eine wenig optimistische Prognose abgegeben. Demnach werde sie "wahrscheinlich innerhalb der nächsten fünf oder sechs Jahre sterben, wenn nicht sogar früher".