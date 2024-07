Fans empört: Lena Meyer-Landrut bricht erneut Tour ab!

Bereits im Juni musste das Konzert von Lena Meyer-Landrut beim traditionsreichen Tollwood-Festival in München kurzfristig "wegen eines medizinischen Notfalls" abgesagt werden. Bauchkrämpfe und Nierenschmerzen hatten die 33-Jährige dazu gezwungen, sich in eine Klinik einliefern zu lassen, auch ein weiterer Auftritt einen Tag später wurde gecancelt. Nach ihrem Bühnen-Comeback am Freitag scheint die Sängerin nun erneut unter gesundheitlichen Problemen zu leiden.

"Aufgrund eines medizinischen Notfalls kann LENA heute Abend leider nicht bei uns in Ansbach auftreten", teilten die Veranstalter des Festivals Ansbach Open am Sonntagabend auf Instagram mit – nur wenige Stunden vor der dem geplanten Start der Show. Während sich viele Fans unter dem Beitrag besorgt zeigten, brachten andere ihren Unmut über die kurzfristige Absage zum Ausdruck.

Konzertbesucher berichten von "sehr ärgerlichen" Erlebnissen

"Was ist morgen mit Regensburg?", fragte eine Nutzerin mit Blick auf ein – bislang nicht abgesagtes – Konzert der Musikerin am Montag. "Wird bestimmt wie in Wangen bestätigt und dann paar Minuten vor Beginn abgesagt, wenn schon alle auf dem Weg sind", antwortete ein offenkundig verärgerter Fan. Auch eine Münchner Konzertbesucherin berichtete von ihrer unschönen Erfahrung: "Wir standen in München schon drei Stunden im Zelt bei circa 42 Grad. Das war sehr ärgerlich. Lieber weiß man es vorher."