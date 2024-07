Biden schmeißt hin - TV-Quoten explodieren

Dritte Staffel der Krimi-Reihe

"Kommissar Bäckström": Auf der Suche nach Antworten auf Mallorca

Kommissar Bäckström untersucht in der dritten Staffel den Mord an seiner ersten Liebe auf Mallorca. Der geniale Ermittler gerät in einen neuen Cold Case und muss sich mit einem Drogenkartell auseinandersetzen.

MEHR