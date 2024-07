Irritation beim "perfekten Dinner": Veganer Thunfisch aus Wassermelone verblüfft

Die Truppe aus Koblenz freuen sich auf kulinarische Genüsse bei "Das perfekte Dinner". Christina sorgt am ersten Tag mit Fake Fish aus Wassermelone für Verwirrung und Begeisterung. Ihre drei Gänge überraschen und polarisieren die Gäste.

Das Menü: Die Koblenzer Architektin Christina ist laut eigener Aussage "für jeden Spaß zu haben", deshalb freut sie sich auf ihre Teilnahme am "perfekten Dinner". Ihre Schwester Catharina (34) schätzt die Gewinnchancen der top organisierten Gastgeberin als sehr gut ein: "Es kann nur sein, dass sie vielleicht zu verkopft ist und es zu perfekt machen möchte." Die Gefahr besteht zwar, doch davon lässt sich Christina nicht unter Druck setzen. "Das Tolle am Kochen für mich ist auf jeden Fall, dass es schmeckt", aber auch das "Erfolgserlebnis", wenn man was Schönes und Leckeres auf den Teller gezaubert hat. Das sollen heute Abend folgende drei Gänge werden:

Vorspeise: Fake Fish / Avocado / Edamame

Hauptspeise: Krasses Kalb / Spinat / Gnocchi

Nachspeise: Beschwipster Biskuit / Zitrone / Pistazie Die Vorspeise stellt alle vor ein Rätsel. "Fake Fish?", fragt sich Serap (43). "Könnte vielleicht aus Blumenkohl sein?", überlegt Fabio (32). "Fake Fish könnte vielleicht aber auch ein Gemüse in Fischform sein", hat Daniel (37) noch eine andere Idee.

Aha-Erlebnis beim ersten Bissen "Meine Vorspeise ist ein gefakter Thunfisch, den stelle ich aus Wassermelone her", verrät Christina. "Die wird im Ofen gebacken und in einer Marinade eingelegt", mit einem Noriblatt für den fischigen Geschmack. Dazu gibt es Avocadopüree und Edamamebohnen. "Gefakten Thunfisch hat noch nicht jeder gegessen, würde ich mal behaupten." Das Ergebnis verblüfft sie sogar selbst: "Ich finde es total abgefahren, weil es sieht einfach aus wie Thunfisch und es schmeckt nachher auch so."

Als sie den ersten Gang serviert, schauen die Gäste irritiert auf den Teller. "Das sieht aus wie echter Fisch", flüstert Daniel. "Das ist Real Fish!" Fabio meint: "Das sieht aus wie Wassermelone." Serap widerspricht: "Nein, das ist keine Wassermelone. Das ist Fisch!" Dann setzt sich Christina dazu, hält das Rätselraten jedoch am Laufen: "Wollt ihr vielleicht erst probieren?" Der erste Bissen ist ein Aha-Erlebnis: "Wassermelone!" Daniel findet: "Die ist wie so ein schöner Lachs aufm Sushi." Serap schwärmt: "Das war einfach genial!" Für Julia (37) hat sich die "Dinner"-Teilnahme schon jetzt gelohnt: "Ich habe drauf gehofft diese Woche, dass ich etwas esse, was ich noch nie vorher gegessen habe."

Wie war das Kalb? "War schon krass" Es folgt Kalbsfilet auf Spinat-Gnocchi und Ziegenfrischkäse. "Das heißt 'Krasses Kalb', weil es hoffentlich krass schmeckt", erklärt Christina. Für Julia hat die Bezeichnung die Erwartungen jedoch unnötig hochgeschraubt: "Ich habe irgendwie gedacht, jetzt kommt sowas ganz Extravagantes um die Ecke." Dabei war es nur "Kalb mit Kräutern". Serap bestätigt hingegen: "War schon krass."

Als Nachtisch serviert die Gastgeberin einen Biskuit mit Lemon Curd, Frosting und Pistazien: "Um ehrlich zu sein, habe ich den erfunden." Die Eigenkreation kommt bei Daniel gut an: "Nicht zu süß, aber man merkt, dass es ein Dessert ist." Fabio gibt der Nachspeise eine 10 von 10: "Das habe ich noch nie so gegessen."

"Wir haben alle gut gegessen und getrunken", hält Julia den ersten Abend für gelungen. Dafür hat sich Christina 34 Punkte verdient.

