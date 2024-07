"Fakt: Erdrückende Papierflut": Alle Infos zur ARD-Doku über Bürokratie

Das Politmagazin Fakt (ARD / MDR) beleuchtet in seiner neuen Ausgabe „Erdrückende Papierflut“ die zunehmende Bürokratie in Deutschland und deren Folgen für Unternehmen und Behörden.

Doch gut Ding braucht offenbar Weile. Trotz solcher Versprechen treiben Paragrafendschungel und Behördenverordnungen immer neue Blüten. Sie machen Landwirten und Handwerkern wie etwa einem familiengeführten Malereibetrieb aus Strullendorf bei Bamberg das Leben schwer. In einer neuen Ausgabe mit dem Titel "Erdrückende Papierflut" setzt das Politmagazin "Fakt" (MDR) den anwachsenden Behördenkram auf den Prüfstand. Felix Seibert-Daiker und Vincent Tandler-Schneider fragen in ihrer Reportage anhand von persönlichen Beispielen wie dem genannten nach: Warum wächst die Last der Verordnungen und Dokumentationspflichten ständig weiter, die nicht nur Handwerksbetriebe, sondern auch die verantwortlichen Behörden an ihr Limit bringt?