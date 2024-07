Gottschalk und Bohlen: Überraschendes Friedensangebot nach Jahren des Streits

Beide sind seit den 80er-Jahren Schwergewichte in der deutschen Show-Landschaft, zwangsläufig kreuzten sich die Wege von Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen mehrfach. Seit einigen Jahren jedoch gilt das Verhältnis zwischen dem ehemaligen "Wetten, dass..?"-Moderator und dem Pop-Titan als angespannt, immer wieder teilten sie auch öffentlich gegeneinander aus. Doch offenbar hat Gottschalk genug von den Sticheleien, er unterbreitete dem DSDS-Juror nun ein Friedensangebot.

Anlass bot ihm wohl eine Partnerschaft mit dem Süßwaren-Hersteller PEZ, der sein Geld mit Bonbons in nachfüllbaren Spendern verdient. Denn nun brachte PEZ vier neue Spender-Versionen heraus, mit den Köpfen von Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen sowie ihren Partnerinnen Carina Mroß beziehungsweise Carina Walz. Auf Instagram postete Gottschalk deshalb einen Clip, den er mit der Caption "PEZ statt Beef! Zwei Titanen werden zu edlen Spendern!" überschrieb.

"Wir sind ein schickes Quartett"

In dem Kurzvideo präsentiert der 74-Jährige die vier neuen Spender-Köpfe und richtete sich direkt an den Hitproduzenten: "Dieter, auch wenn du aussiehst wie 28, wir sind ja doch beide um die 70 und wir erinnern uns noch gut an die PEZ-Bonbons, die gibt es immer noch."