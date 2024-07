Andy Borg: Das Geheimnis seiner ungewöhnlichen Geschenke

Ende Juli feiern Andy Borg und seine Ehefrau Birgit Silberhochzeit. Der Schlagerstar verriet in einem Interview, dass sie sich nie klassische Geschenke machen, sondern ein besonderes Ritual etabliert haben, bei dem sie kleine Erinnerungsstücke von ihren Aufenthaltsorten mitbringen.

Standard-Geschenke gibt es bei Andy Borg und seiner Frau Birgit nicht. Wie der Schlagersänger nun in einem Interview mit der "Neuen Woche" verriet, hat sich zwischen den beiden ein Ritual etabliert. "Wir halten es seit 25 Jahren so, dass wir uns weder zum Hochzeitstag noch zu Weihnachten etwas schenken, außer, dass wir von dort, wo wir gerade sind, eine Kleinigkeit mitnehmen", sagte der 63-Jährige, "sei es ein Stein, auf den ich das Datum schreibe oder eine Maske, die ich während der Corona-Pandemie eingerahmt habe." Offenbar hat das Paar in der Hochphase der Pandemie viel Zeit zu Hause verbracht.