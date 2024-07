"Reality Queens": Patricia Blanco kennt Namen des Bundeskanzlers nicht: "Das ist schon a bisserl hardcore"

Final-Countdown im Dschungel

In der vorletzten Folge (RTL+, ab Donnerstag im Stream) muss Influencerin Marlisa Rudzio ihren Hut nehmen. "Ich habe damit gerechnet", gibt sich die 34-Jährige gefasst, tritt dann aber gegen Teamkollegin Sandra Sicora nach: "Das einzige, was mich extrem hart enttäuscht, ist Sandras Nominierung. Sie war meine Bezugsperson und hat mir ein Messer in den Rücken gerammt. Das zeigt dann auch ihren wahren Charakter", zieht Marlisa ein bitteres Fazit.