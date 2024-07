Markus Lanz kritisiert Medienumgang mit Joe Bidens Gesundheit

Im Podcast "Ronzheimer" übt Markus Lanz deutliche Kritik am Umgang der Medien mit dem Gesundheitszustand von Joe Biden. Der ZDF-Moderator nimmt sich dabei auch selbst in die Pflicht und zitiert den US-Komiker John Stewart, um die Problematik zu verdeutlichen.

Wollten die Korrespondenten im Weißen Haus nicht sehen, wie es wirklich um den Gesundheitszustand von Joe Biden bestellt ist? Markus Lanz hält dies durchaus für möglich. "Wie viel Schuld haben die Medien an der aktuellen Situation?", will "Bild"-Journalist Paul Ronzheimer in der aktuellen Folge seines Podcasts "Ronzheimer" in Bezug auf den Wahlkampf-Rückzug des US-Präsidenten von seinem Gast wissen. Der Moderator erklärt: "Schuld ist ein großes Wort in dem Zusammenhang, finde ich. Aber ich war irgendwie wütend und auch enttäuscht von uns selbst."