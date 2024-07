'Bodyguard': Kritik zur prämierten Thriller-Serie im ZDF mit Richard Madden

Schon die ersten 20 Minuten von "Bodyguard" gehören zum Packendsten, was man die letzten Jahre sah: Kriegsveteran David Budd (Richard Madden) sitzt gemeinsam mit seinen beiden Kindern im Zug nach London. Weil er mittlerweile als Polizist und Personenschützer für Royals und Politiker arbeitet, ist er auch privat permanent darauf bedacht, potenzielle Risiken und Gefahrenquellen zu identifizieren. Auch an Bord des Zuges findet er einiges verdächtig. Er soll Recht behalten: Eine junge Frau hat sich in der Toilette einen Sprengstoffgürtel umgeschnallt und den nervösen Finger am Abzug. Durch seinen besonnenen Einsatz verhindert David mit Müh und Not eine Eskalation der Lage. Wenig später soll der getrennt von seiner Frau Vicky (Sophie Rundle) lebende, mit Traumata kämpfende Ex-Soldat einen neuen Job übernehmen: Er wird Personenschützer der politisch umstrittenen Innenministerin Julia Montague (Keeley Hawes, "Line of Duty"). Das ZDF wiederholt die sechsteilige Thrillerserie im Nachtprogramm als Dreiteiler: Die ersten beiden Folgen laufen um 0.45 Uhr und 2.40 Uhr. Der dritte Part folgt am Freitag, 26. Juli, um 2.30 Uhr. Nach der linearen Ausstrahlung stehen die Folgen jeweils eine Woche in der ZDF Mediathek zum Streamen bereit.