Jennifer Aniston entsetzt über Aussage von Trump-Vize: "Kann es wirklich nicht glauben"

Starke Frauen

Eva Longoria packt aus: Darum kehrt sie zurück ins Fernsehen!

Eva Longoria nutzt ihre neue Hauptrolle in 'Land of Women', um die Stärke von Frauen zu demonstrieren. Im Interview verrät sie, wie es ist, wieder vor der Kamera zu stehen, und erinnert sich an ihre Zeit als Gabriella 'Gabby' Solis in 'Desperate Housewives'.

MEHR