"Splash! – Das Promi-Pool-Quiz": Diese Promis sind in der RTL-Show dabei

In der neuen RTL-Sommerspaß-Show "Splash! – Das Promi-Pool-Quiz" moderiert Sophia Thomalla eine feucht-fröhliche Wasserschlacht mit Promis wie Evelyn Burdecki und Bruce Darnell. In einem Frage-Antwort-Spiel kämpfen acht Teams um 25.000 Euro.

Die Temperaturen steigen, der Albernkeitsindex im Sommerprogramm ebenfalls: In der neuen Gameshow-Reihe "Splash! – Das Promi-Pool-Quiz", von der RLT zunächst zwei Folgen zeigt, geht es um einen Sportwettkampf, bei dem nicht nur Geschicklichkeit und Mut, sondern auch Teamspirit und Köpfchen gefragt sind. Moderiert wird der feucht-fröhliche Sommerspaß von Sophia Thomalla. Sie orchestriert eine Wasserschlacht von insgesamt 40 mehr oder weniger prominenten Zeitgenossen, die in acht Teams gegeneinander antreten.

Diese Promis gehen Baden

Wie bei latent überdrehten Sommersendungen üblich, sollte man das Showkonzept nicht unbedingt durch die ganz strenge Brille betrachten: Es geht um ein Frage-Antwort-Spiel, bei dem die Kandidaten, die falschliegen, von einer herabrollenden Riesenkugel in ein Wasserbecken gedrängt werden. Wer es schafft, möglichst lange trocken zu bleiben, bringt die eigene Spielgemeinschaft eine Runde weiter. In Aussicht steht ein Hauptgewinn in Höhe von 25.000 Euro.