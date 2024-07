TV-Auftritt von Joe Biden begeistert zahlreiche Hollywood-Stars: "Eine verdammt gute Rede"

Am Sonntag hat Joe Biden seinen Rückzug aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft erklärt. In einer Rede erläuterte er seine Gründe und erhielt dafür einhelliges Lob aus Hollywood. Prominente wie George Clooney, Rob Reiner und Stephen King äußerten sich positiv über seine Entscheidung.

Die Reaktionen nach Joe Bidens TV-Rede Auch viele Prominente, allen voran George Clooney, hatten US-Präsident Joe Biden in den letzten Wochen dazu aufgefordert, auf eine zweite Amtszeit zu verzichten und aus dem Rennen um die Präsidentschaft auszusteigen. Am Sonntag erklärte der 81-Jährige schließlich tatsächlich seinen Rückzug. In einer Rede sprach er nun über seine Beweggründe: Er habe beschlossen, "die Fackel an eine neue Generation weiterzugeben", sagte Biden am Mittwochabend. "Das ist der beste Weg, um unsere Nation zu vereinen", ist sich der Amtsinhaber sicher. Die Reaktionen aus Hollywood auf Bidens Fernsehansprache zur Hauptsendezeit waren fast einhellig lobend.

Filmemacher Rob Reiner, einer der großen Hollywood-Geldgeber, die Biden nach dem Debakel der Präsidentendebatte am 27. Juni aufforderten, sich von seinen Wiederwahlbemühungen zurückzuziehen, lobte Biden in einem Post bei X als "einen der größten unserer Präsidenten". Er sei nie so stolz gewesen, Amerikaner zu sein, schrieb der "Harry und Sally"-Regisseur. Schriftsteller Stephen King lobte Biden für "eine verdammt gute Rede", "Star Trek"-Star Jeri Ryan schrieb bei X: "Unser Präsident ist ein wirklich guter, guter Mensch" und "Lasst uns das für ihn gewinnen."



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X (ehemals Twitter) angezeigt werden. Jeffrey Katzenberg vergleicht Biden mit Filmhelden Filmproduzent und DreamWorks-CEO Jeffrey Katzenberg, langjähriger Spender und Unterstützer der Demokraten, dankte Biden in einem Kommentar für die "New York Times" für seine "selbstlose" Tat und verglich ihn mit Heroen aus "Star Wars" und "Der König der Löwen". Katzenberg schrieb, dass der Held in solchen Filmen durch "persönliche Tragödien und extreme Herausforderungen" auf die Probe gestellt werde, "bevor er an einem entscheidenden Punkt ankommt, an dem er oder sie eine schicksalhafte, selbstlose Entscheidung trifft. Genau wie Joe Biden."

Mit Blick auf Kamala Harris sagte der ehemalige Disney-Manager, die voraussichtliche demokratische Kandidatin sei die richtige Person, um Trump zu schlagen und Amerika voranzubringen. Katzenberg schrieb: "Wieder und wieder wurde sie unterschätzt. Und immer wieder hat sie triumphiert. Die Vizepräsidentin hat fast jede Wahl gewonnen, an der sie je teilgenommen hat. Sie hat ein ganzes Leben damit verbracht zu gewinnen. Ich könnte nicht zuversichtlicher sein, dass es diesen November nicht anders sein wird."