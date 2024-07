CDU-Politiker Frei fordert mehr Abschiebungen nach Syrien: "Zahl ist viel zu niedrig"

Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, das keine ernsthafte Bedrohung für Zivilisten in Syrien sieht, fordert Thorsten Frei (CDU) Konsequenzen in der Migrationspolitik. Im ZDF-'Morgenmagazin' betonte er die 'extrem niedrigen Rückführungszahlen' der vergangenen Jahre und nannte das Urteil 'wegweisend'. Pro Asyl und das Auswärtige Amt kritisierten das Urteil scharf.

Anlässlich des 75. Jubiläums des Grundgesetzes beleuchtete Markus Lanz in seiner ZDF-Sendung die Meinungsfreiheit in Deutschland. Schriftstellerin Juli Zeh und Juristin Nora Markard diskutierten über die aktuellen Herausforderungen und Gefahren für die Demokratie. Eine Umfrage zeigt, dass nur 40 Prozent der Menschen das Gefühl haben, ihre politische Meinung frei äußern zu können.

Bereits in der Vergangenheit hatte Frei die Ampelregierung wiederholt für ihre Asylpolitik kritisiert und mehr Abschiebungen gefordert. Den Einwand von ZDF-Moderator Philip Wortmann, dass die Zahl der Rückführungen nach Angaben des Bundesinnenministeriums zuletzt ohnehin bereits deutlich gestiegen sei, ließ der CDU-Mann nicht gelten. "Natürlich ist die Zahl der Rückführungen gestiegen, aber nicht im großen Stil, wie es der Bundeskanzler sagt", behauptete er. "Wir sind weit unter dem Vor-Corona-Niveau, also wir hatten in den letzten Jahren extrem niedrige Rückführungszahlen und vor dem Hintergrund dieser niedrigen Zahlen gibt es eine Steigerung, das ist richtig, aber es ist viel zu niedrig."

Thorsten Frei: "Unzweifelhaft, dass nicht für alle Menschen Gefahren in Syrien bestehen"

Pro Asyl hatte am Montag scharfe Kritik an dem Gerichtsurteil geäußert. Auch das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor einer "beachtlichen Konfliktlage" in Syrien – eine Einschätzung, die Thorsten Frei in der ZDF-Sendung offen anzweifelte: "Es wäre mal interessant, auf welcher Informationsgrundlage das Auswärtige Amt eigentlich zu diesem Schluss kommt, wenn es selbst sagt, dass es keine unmittelbaren Erkenntnisse aus dem Land hat."