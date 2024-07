"Alles steht Kopf 2": Der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten

"Alles steht Kopf": Erfolg dank Mundpropaganda

Die Pixar-Fortsetzung hat bereits einige Rekorde aufgestellt: Kein Animationsfilm knackte bislang schneller – nach nur 19 Tagen – die Umsatzgrenze von einer Milliarde Dollar. Außerdem ist "Alles steht Kopf 2" der bisher umsatzstärkste Film des Jahres 2024 und der einzige in diesem Jahr, der in den Club der Milliardenfilme aufgenommen wurde. Der Erfolg von "Inside Out 2" ist laut "Variety" mehreren Faktoren zu verdanken: So genieße der Originalfilm einen guten Ruf, zudem sei die Mundpropaganda hervorragend gewesen. Zudem seien auch die Kritiker von der Fortsetzung begeistert.