"Gladiator II" mit Denzel Washington und Pedro Pascal: So geht die Helden-Saga weiter

Erste Einblicke

Spektakuläre Action in der Arena und eine epische Heldengeschichte zwischen Ruhm, Ehre und Vergeltung: Ridley Scotts fünffach oscarprämiertes Meisterwerk "Gladiator" (2000) erweckte das antike Rom zu neuem Leben und führte gleichzeitig das Monumentalfilm-Genre in ein neues Zeitalter. Ein knappes Vierteljahrhundert später wird die Geschichte nun in einem Sequel weitererzählt, wieder mit Ridley Scott auf dem Regiestuhl, und der erste Trailer verspricht erneut ein bildgewaltiges Kino-Erlebnis.