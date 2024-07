"Raue – Der Restaurantretter": Alle Infos zur neuen Staffel der RTL-Sendung

Tim Raue und seine Frau Katharina helfen in der neuen Staffel von 'Raue – Der Restaurantretter' strauchelnden Gastronomen in Köln, Berlin, Saarbrücken, Rathenow und Alzenau. Fünf Folgen zeigt RTL zur Primetime am Dienstag.

Weiter geht es an den folgenden Dienstagen mit dem "Chez Emil" in Berlin (23.7.), dem Familienrestaurant "To Steki" in Saarbrücken (30.7.), der "Gaststätte Fortschritt" in Rathenow (6.8.) und der "Villa Meßmer" (13.8.) im mainfränkischen Alzenau. Kann das Ehepaar Raue den Problemen an all diesen Standorten Herr respektive Frau werden?