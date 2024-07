"And Just Like That ...": Kritik zur zweiten Staffel der "Sex and the City"-Fortsetzung

"And Just Like That ..." ist zurück mit Staffel zwei. Nach gemischten Kritiken der ersten Staffel, feiert die Fortsetzung von "Sex and the City" nun Free-TV-Premiere bei VOX. Carrie Bradshaw und die anderen Charaktere sind wieder dabei.

"And Just Like That ..." • 16.07.2024

"Männer mögen das Feuer entdeckt haben, aber Frauen haben entdeckt, wie man damit spielt." Sprüche wie diese stammen von der einzig wahren Expertin in Sachen Mode und Liebe: Carrie Bradshaw. Die New Yorker Sexkolumnistin mit dem turbulenten Liebesleben wird seit Beginn der Serie "Sex and the City" Ende der 90er-Jahre von Sarah Jessica Parker verkörpert. Nach 94 Folgen und zwei Kinofilmen folgte 2021 eine serielle Fortsetzung – mit mäßigem Erfolg.

In den USA gefeiert, in Deutschland teilweise kritisch beäugt. Dass viele Fans bei "And Just Like That ..." unter anderem die Darstellung von Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) als "Karikatur ihres früheren Ichs" sowie das Fehlen von Samantha Jones (Kim Cattrall) kritisierten, hielt HBO Max nicht davon ab, zwei weitere Staffeln anzukündigen. Die neuen elf Folgen (Regie, Buch: Michael Patrick King) der zweiten Staffel (bereits seit März bei RTL+) feiern nun ihre Free-TV-Premiere bei VOX. Zum Auftakt sind gleich drei neue Folgen zu sehen. Die dritte Staffel wird 2025 erwartet.

"And Just Like That ..." – Staffel zwei: Kehrt Kim Cattrall zurück? In der ersten Episode bereitet sich Carrie (Sarah Jessica Parker) auf die Met Gala vor und fragt sich, ob sie für mehr als ihre lockere Beziehung mit dem Podcast-Produzenten Franklyn (Ivan Hernandez) bereit ist. Miranda (Cynthia Nixon) missversteht Ches (Sara Ramirez) Absichten und befürchtet, dass ihre Beziehung nur auf körperlicher Anziehung beruht. Währenddessen lernt Nya (Karen Pittman), ihr Leben ohne André neu zu organisieren.

Nach all den gemischten Kritiken zum Start der neuen Geschichten ist die Resonanz auf die neuesten Folgen überwiegend positiv. So beschreibt der "Spiegel" die zweite Staffel als "lustiger und klüger als die vorherige".

Auch für Cattrall-Fans gibt es eine Überraschung. Gegenüber dem "People"-Magazin bestätigte HBO Max, dass die Schauspielerin in der zweiten Staffel wieder als Samantha Jones zu sehen sein wird. Laut "Variety" soll es sich dabei um einen kurzen Auftritt handeln. Die Szene soll zeigen, wie Jones mit Parkers Kultrolle Carrie telefoniert. Die Dreharbeiten sollen bereits im März 2023 in New York stattgefunden haben.

