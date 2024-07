Hat Schweinsteiger sich verplappert? Neue Hinweise auf Zukunft beim DFB!

Reality-Format über Münchner High-Society-Ladys

Das haben die "Housewives of Munich" vor ihrem Reichtum gemacht

Schon seit 2006 laufen im US-amerikanischen Fernsehen diverse Serien der „The Real Housewives“-Reihe. Vor Kurzem hat es das Reality-Format auch ins deutsche Fernsehen geschafft – in Form von „The Real Housewives of Munich“. Falls du dich fragst, was die sechs Protagonistinnen gemacht haben, bevor sie reiche Hausfrauen geworden sind, erfährst du es hier.

