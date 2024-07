Fußball-EM 2024: Die Kommentatoren-Teams der Sender im Überblick

Vom 14. Juni bis 14. Juli findet in Deutschland die Fußball-EM statt. Die 51 Spiele finden in insgesamt 10 Stadien statt und werden von vier verschiedenen Sendern übertragen. ARD, ZDF, RTL und MagentaTV haben sich in Sachen Kommentatoren und Experten stark aufgestellt. Wer bei welchem Sender dabei ist, und welche Spiele es wo zu sehen gibt erfahrt ihr hier.