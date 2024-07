Alfs bester Freund schläft für immer: Benji Gregory ist tot

Benji Gregory, bekannt als Brian Tanner in der Sitcom 'Alf', wurde im Alter von 46 Jahren leblos in seinem Auto gefunden. Der ehemalige Kinderstar starb in seinem parkenden Auto.

Er war der beste Kumpel des zauseligen Außerirdischen "Alf" – wenn der nicht gerade versuchte, Familien-Katze Lucky zu fressen ... In den 80er-Jahren lernte ein weltweites Millionenpublikum Benji Gregory in der Rolle des Tanner-Sohns Brian kennen. Die Sitcom "Alf" feierte von 1986 bis 1990 riesige Erfolge.

Nun ist Gregory, der bürgerlich Benjamin Hertzberg hieß, im Alter von 46 Jahren gestorben. Wie seine Schwester Rebecca dem US-Portal "TMZ" bestätigte, wurde der Ex-Seriendarsteller bereits am 13. Juni leblos in seinem Auto gefunden, das auf dem Parkplatz einer Bank abgestellt war. Die Todesursache ist noch unklar.

Laut den Angaben seiner Schwester hatte Gregory zuletzt an Depressionen, bipolaren Störungen und Schlafproblemen gelitten. Die Familie glaubt, dass der 46-Jährige in seinem Auto eingeschlafen ist und an den Folgen eines Hitzschlags gestorben sein könnte. In Arizona herrscht derzeit große Hitze. Auch sein Hund Hans sei tot aus dem Auto geborgen worden.