"Everything Everywhere All at Once": Kritik zur oscarprämierten Komödie in der ARD

Die Fantasy-Komödie 'Everything Everywhere All at Once' war der große Überraschungssieger der Oscar-Verleihung 2023 mit sieben Auszeichnungen, darunter 'Bester Film' und 'Beste Regie'. Nun zeigt Das Erste den Film als Free-TV-Premiere.

Everything Everywhere All at Once Komödie • 12.07.2024 • 22:20 Uhr

"Everything Everywhere All at Once" wurde im März 2022 beim South by Southwest Film Festival in Texas uraufgeführt, in der Folge entstand ein gewaltiger Hype um das Werk von Dan Kwan und Daniel Scheinert, die gemeinsam das Drehbuch schrieben und Regie führten: Mit insgesamt elf Nominierungen galt der Film bereits im Vorfeld der Academy Awards 2023 als Favorit. Letztlich durften sich die Verantwortlichen über sieben Oscars (darunter die Königsdisziplinen "Bester Film", "Beste Regie", "Bestes Originaldrehbuch" und "Beste Hauptdarstellerin") freuen. Hinzukamen unter anderem je ein Golden Globe für Michelle Yeoh als beste Hauptdarstellerin und Ke Huy Quan als bester Nebendarsteller sowie ein BAFTA in der Kategorie "Bester Schnitt". Das Erste zeigt "Everything Everywhere All at Once" nun als Free-TV-Premiere.

Das etwas andere Sci-Fi-Abenteuer "Evelyn, ich bin nicht dein Ehemann. Ich bin eine Version aus einem anderen Universum": Evelyn (Michelle Yeoh) winkt ab, sie habe "heute noch viel zu tun" und keine Zeit für solchen Unsinn. Aber ob sie will oder nicht, sie wird bald Wichtigeres zu erledigen haben als die tägliche Wäsche. "Etwas sehr Böses" breitet sich im Multiversum aus, und wie sich herausstellt, kann nur Evelyn das Ende von allem abwenden.

Oder besser: die vielen Evelyns. Es gibt Tausende Versionen von ihr, wie sich herausstellt. In einer ist die unscheinbare Hausfrau plötzlich eine Köchin mit absurd langen Wurstfingern, in einer anderen, etwas brauchbarer, eine herausragende Martial-Arts-Kämpferin. Nun gilt es also, die Fähigkeiten all der verschiedenen Evelyns zu bündeln und die Welt zu retten. Diejenigen Sci-Fi-Fans, die mal etwas anderes als den klassischen ernsten Hollywood-Ansatz wollen, sollten diesen Film unbedingt auf dem Zettel haben.

Everything Everywhere All at Once – Fr. 12.07. – ARD: 22.20 Uhr