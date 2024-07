Christoph Kramer spricht über seine TV-Kollegen: "Kein Problem, Per auch mal aufzuziehe"!

Welche Kompetenzen braucht es, um ein guter Fußballexperte zu sein? Obwohl er derzeit zu den populärsten Erklärern gehört, hat auch Christoph Kramer, der derzeit für das ZDF als TV-Experte bei der Fußball-EM 2024 tätig ist, keine letztgültige Antwort darauf. Für ihn selbst sei es aber wichtig, ohne falsche Schau zu sprechen, er wisse, dass er auch gern "in übertriebener Sprache" rede, sagte Kramer jetzt in einem Interview mit dem "Spiegel": "Aber ich mache das auch, weil ich möchte, dass der Punkt klar wird. Ich möchte, dass eine Meinung deutlich rüberkommt."

Bei der EM sei außerdem, da ein Großteil der Zuschauer "nie so intensiv Fußball gucken", gar keine allzu große Fußballexpertise gefragt. Es gehe eher darum, "ein paar Kernthemen rund um den Fußball unters Volk zu bringen. Und der Rest ist, wenn man ehrlich ist, eher Unterhaltungsfernsehen als reines Expertentum", so Kramer. Manche Dinge seien ohnehin nicht einfach zu erklären, gestand der 33-Jährige: Was den Fußball so kompliziert mache, "sind die vielen Faktoren, die auf ihn einwirken. Der Faktor Glück, das Momentum, der Zufall, das sind Dinge, die einen Rieseneinfluss haben. Das will niemand hören, das ist unpopulär, weil man immer glaubt, derjenige mit dem besseren Matchplan würde gewinnen."