"Donna Leon – Schöner Schein": Kritik zum 18. Fall von Commissario Brunetti

Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) gerät in seinem nun wiederholten 18. "Donna Leon"-Fall in Venedigs feinste Kreise – und mitten in die tödlichen Machenschaften der Müllmafia hinein.

"Donna Leon – Schöner Schein" Kriminalfilm • 09.07.2024 • 20:15 Uhr

Italien. Venedig. Donna Leon und ihr Commissario Brunetti. Das geht anscheinend immer. Und so wiederholt die ARD am Dienstag, 9. Juli, zur Primetime einmal mehr auch Brunettis 18. Fall. In "Schöner Schein" von 2012 gerät der Commissario (Uwe Kockisch) zur Abwechslung einmal selbst in den Verdacht der Bestechlichkeit.

Widerwillig begleitet Brunetti seine Frau Paola (Julia Jäger) zu einer Abendeinladung seines Schwiegervaters. Schließlich ist er des Smalltalks der Happy Few ziemlich überdrüssig. Um so überraschter stellt er fest, dass seine schöne und offensichtlich stark geliftete Tischnachbarin Franca Cataldo (Esther Schweins) genau wie er nicht nur Dante, sondern auch Ovid gelesen hat. Leider hat aber Brunetti für seine charmante Tischnachbarin nur wenig Zeit, muss er doch im Falle des Mordes an dem Spediteur Ranzato (Holger Gotha) ermitteln, der obendrein in dubiose Geschäfte mit Francas Ehemann Maurizio (Michael Mendl) verstrickt war. Es handelte sich um ebenso illegale wie lukrative Giftmüllentsorgung.

Zu allem Übel ist auch noch Brunettis Schwiegervater, der Conte Falier (Peter Fitz), in den Fall verwickelt. Der Conte hat mit Cataldo zusammengearbeitet, die Spuren führen in die Kreise der Mafia, genauer zum angeblichen Obsthändler Antonio Barbaro (Marc Hosemann). Gegen den skrupellosen Händler wurde bereits zweimal wegen Mordverdachts ermittelt, zu einer Verurteilung kam es jedoch nie. Brunetti ahnt nicht, dass er selbst bald die Schlüsselrolle in einem verwickelten Fall spielen wird, in dem es um weitaus mehr als nur um die illegale Entsorgung von Giftmüll geht – ein Thema übrigens, das auch zwölf Jahre nach der Erstausstrahlung des Films hochaktuell ist, in der Realität wie im TV-Krimi – erst kürzlich ermittelte Hannes Jaenicke im "Amsterdam-Krimi" ebenfalls in einem Giftmüll-Fall.

Im Anschluss an "Schöner Schein" zeigt die ARD gleich noch einen weiteren Fall des venezianischen Ermittlers Brunetti, nämlich den zwölften der Reihe: "Donna Leon – Das Gesetz der Lagune" von 2006.

