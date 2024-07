"Terra Xplore: Wie fake bist du?": Kritik zur ZDF-Reportage mit Dr. Leon Windscheid und Lutz van der Horst

Mit Dreistigkeit, einem ausgeprägten Selbstbewusstsein und einer ordentlichen Portion krimineller Energie kann man ziemlich weit kommen. Ganz ohne tatsächliche Leistung. Man kann aber auch tatsächlich etwas leisten und dennoch ständig Selbstzweifel hegen. Prominenter Fall: Comedian Lutz van der Horst. Und dann gibt es Menschen, die sich in einer festen Beziehung befinden und ihre Partner hintergehen und betrügen. "Wie fake bist du?" heißt die neue, dreiteilige Staffel der ZDF-Reportagereihe "Terra Xplore". Darin geht der Psychologe und Moderator Dr. Leon Windscheid den Phänomenen Hochstapelei, Impostor-Syndrom und Untreue auf den Grund. Das Zweite strahlt die Episoden an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen um 18.30 Uhr aus.

In Folge eines trifft Leon Windscheid auf Thomas Salme. 13 Jahre lang flog der Schwede mit gefälschten Lizenzen als Pilot Passagierflugzeuge. Nur durch Glück ist auf seinen Flügen nie etwas passiert. Wie ist ihm das gelungen, was war seine Motivation, so zu lügen und Menschen in Gefahr zu bringen? Für Salme "scheint es ein Abenteuer mit Happy End zu sein", sagt Windscheid. Er selbst sehe dagegen "vor allem, welche Folgen solche Hochstaplergeschichten haben: Für die Opfer, aber auch für uns alle als Gesellschaft." Trotzdem glaube er, "dass es ganz wichtig und sehr menschlich ist, dass wir uns grundsätzlich vertrauen und erstmal nicht davon ausgehen, dass man uns betrügt."