"Maximilian. Das Spiel von Macht und Liebe": Kritik zum Dreiteiler mit Tobias Moretti bei 3sat

Maximilian I. (Jannis Niewöhner) ging in die Geschichte als "letzter Ritter" ein. 1477 heirate der Thronfolger des damals in finanzieller Not befindlichen Heiligen Römischen Reichs in Gent Maria von Burgund (Christa Théret). Burgund war durch Tuchhandel eine der reichsten Regionen der Welt. Nach dem Tod von Marias Vater, der keine männlichen Nachkommen hatte, wurde die Region zwischen Frankreich und dem heutigen Deutschland jedoch zum politischen Spielball zwischen Habsburg und dem Königreich Frankreich. Langsam – über 280 Minuten – und in dunkle Farben gehüllt erzählte das bewährte österreichische Kreativ-Team Martin Ambrosch (Buch) und Andreas Prochaska (Regie) 2017 ein wichtiges Stück Geschichte aus dem späten Mittelalter. Das Verrückte: Die arrangierte Ehe zwischen den beiden jungen Herrschern wurde zu einer tatsächlichen, wenn auch kurzen Liebesgeschichte. 3sat wiederholt alle drei Filme am Stück.

In Österreich lief der Dreiteiler vor einem Millionenpublikum. Im ZDF feierte die Spätmittelalter-Lehrstunde ihre Premiere am 1., 2. und 3. Oktober 2017 – allerdings in der sogenannten "Second Primetime" um 22 Uhr. 3sat hat sich für seine Wiederholung dafür einen kompletten Abend freigeräumt. Von 20.15 Uhr bis 0.55 Uhr darf man so "am Stück" in das Herz Europas vor einem halben Jahrtausend eintauchen.