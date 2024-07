"3sat Festspielsommer: Eröffnungskonzert Rheingau Musik Festival 2024": Kritik zur TV-Übertragung bei 3sat

Ein mitreißender Sommerabend

Stimmungsvoller geht es kaum: Mit dem Eröffnungskonzert des Rheingau-Musikfestivals in der Basilika des Klosters Eberbach in Eltville am Rhein setzt der Kulturkanal 3sat seinen bereits traditionellen Festspielsommer fort. Auf die Konzerte der Wiener Philharmoniker in Schloss Schönbrunn und der Berliner Philharmoniker in der Waldbühne folgt mit Smetanas Orchesterzyklus "Mein Vaterland" (Teile eins bis vier, mit "Die Moldau") und Antonín Dvořáks Violinkonzert a-Moll nun die Aufzeichnung eines tschechischen Abends.