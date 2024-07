So verlief die erste "Wer kocht das Beste für die Gäste?"-Show mit Frank Rosin: "Ich will ihn weinen sehen!"

Neue Koch-Show auf Sat.1

"Wer kocht das Beste für die Gäste?": Frank Rosin fordert Spitzenköche heraus

In der neuen Kochsendung auf Sat.1 stellt Sternekoch Frank Rosin sein Können unter Beweis und fordert in jeder Episode Spitzenköche wie Cornelia Poletto, Ali Güngörmüs, Mario Lohninger, Johann Lafer und The Duc Ngo zu packenden Duellen heraus.

MEHR