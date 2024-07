Theresia Fischer: Wer ist die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin eigentlich?

In Heidi Klums Castingshow stach die junge Frau schnell heraus. Mit ihrer extravaganten Art und ihrem ausgeflippten, verrückten Charakter zog sie die Aufmerksamkeit auf sich und wurde zu einem Fan-Liebling. All das half ihr allerdings nicht; sie schaffte es nur auf Platz 11 in der Show. Trotzdem machte sie das Finale zu ihrem Event, denn vor laufenden Kameras gab sie ihrem 28 Jahre älteren Freund und Kameramann Thomas Behrend das Ja-Wort.

Im Jahr 2022 kam dann das plötzliche Aus: Behrend und Fischer gingen getrennte Wege. Doch das Model war nicht lang allein, denn nur fünf Monate später präsentierte sie sich im Internet mit ihrem nächsten Partner. Stefan Kleiser ist Zahnarzt – und mit 59 Jahren ebenfalls deutlich älter als Theresia Fischer. Dass das kein Zufall ist, verriet das Model in einem RTL-Interview: "Ich kann und möchte partout keine Beziehung mit einem Jüngeren führen. Ich möchte jemanden haben, der weiß, was er möchte und voll im Leben steht". Gemeinsam nehmen die beiden in diesem Jahr am RTL-"Sommerhaus der Stars" teil. Theresia Fischer war schon öfter im Reality-TV zu sehen: 2019 war sie auch bei "Promi Big Brother" zu sehen, 2024 sogar in Thailand beim bekannten "Kampf der Realitystars".