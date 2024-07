Theresia Fischer zeigt sich nach dritter Bein-Op: Ist die "Sommerhaus"-Bewohnerin jetzt noch größer?

Im ZDF-Talk "Markus Lanz"

Antisemitismus-Debatte läuft bei "Markus Lanz" aus dem Ruder - Gäste wollen Studio verlassen: "Herr Wolffsohn, bitte bleiben Sie hier"

Bei "Markus Lanz" wurde über die zunehmenden antisemitische Vorfälle in Deutschland gesprochen. Schriftstellerin Deborah Feldmann äußerte scharfe Kritik an der deutschen Polizei und stieß damit auf Unverständnis bei Historiker Michael Wolffsohn. Schauspielerin Adriana Altaras und Jurist Michael Fürst nahmen ebenfalls an der kontroversen Diskussion teil.

