"Rambo II – Der Auftrag": Kritik zum Actionklassiker mit Sylvester Stallone

Die ballernde Kampfmaschine mit Herz

Als Schauspieler ist Sylvester Stallone auch im fortgeschrittenen Alter noch gefragt. Zuletzt war er unter anderem in "The Expendables 4" und der formidablen Serie "Tulsa King" zu sehen. Wobei natürlich auch der Hollywoodstar nicht vor Flops gefeit ist: Die Rückkehr von John Rambo in "Rambo: Last Blood" überzeugte 2019 weder Fans noch Kritiker. An die Anfänge der Kultfigur und damit an Stallones junge Jahre erinnert nun wieder einmal VOX mit einer Wiederholung aus der "Rambo"-Reihe. Punktgenau am 78. Geburtstag des Hauptdarstellers, am 6. Juli, zeigt der Sender "Rambo II – Der Auftrag" aus dem Jahr 1988. In dem Actionklassiker ballert sich die Kampfmaschine mit dem guten Herzen quer durch Vietnam.