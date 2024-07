Heidi Klum begeistert vom Talent einer Neunjährigen: "Du bist absolut unglaublich"

Münchner Hausfrauen zeigen Luxusleben

"The Real Housewive" Pegah über das Luxus-Geprahle: "Solange es zur Motivation dient, ist das doch hervorragend"

Glamour, Luxus und Dekadenz - das neue Reality-TV-Format "The Real Housewives of Munich" zeigt das Leben von sechs reichen Hausfrauen aus München. Das Geld haben die Damen teilweise durch eine lukrative Ehe oder durch eigene Arbeitskraft erhalten. Mit Vorliebe zeigen die High-Society-Ladys, was sie haben. Die Kritik an der zur Schaustellung ihres Vermögens stößt nicht bei allen Damen auf Verständnis.

