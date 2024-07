"Female Agents – Geheimkommando Phoenix": Kritik zum Thriller mit Moritz Bleibtreu und Sophie Marceau

Die Perspektive eines Filmemachers auf ein Ereignis wie den Zweiten Weltkrieg kann ganz unterschiedlich ausfallen. Unter vielen anderen Möglichkeiten lässt sich aus dem historischen Stoff ein Drama über menschliches Leid fertigen, ein politisch-moralisches Lehrstück oder auch ein abenteuerlustiges Heldenepos. Allen dreien, vor allem aber letzterem Ansatz ist der französische Kriegsfilm "Female Agents – Geheimkommando Phoenix" (2008) verpflichtet. Der von Jean-Paul Salomé aufwendig inszenierte Film lief in Frankreich mit Erfolg. In deutschen Kinos startete der Spionage-Thriller trotz der Besetzung Moritz Bleibtreus als Nazi-Schurke nicht. Im BR Fernsehen sind die "Female Agents" nun erneut in Einsatz.

Im Mai 1944 bereiten die Alliierten die Landung in der Normandie vor, als die streng geheimen Pläne aufzufliegen drohen. Ein britischer Geologe wurde an der französischen Kanalküste verwundet und in ein Lazarett gebracht. Da der findige SS-Offizier Heindrich (Bleibtreu) auf den prekären Fall aufmerksam geworden ist, versuchen die Briten ihren Geheimnisträger schnellstmöglich in Sicherheit zu bringen. Die Geschwister Louise (Sophie Marceau) und Pierre Desfontaines (Julien Boisselier) – nach England geflüchtete Résistance-Kämpfer – werden mit drei weiteren Exil-Französinnen (Julie Dépardieu, Marie Gillain, Déborah François) zu diesem Zweck ins besetzte Frankreich entsandt.