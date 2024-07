"Traumschlösser und Ritterburgen": Kritik zur neuen 3sat-Reisedoku-Reihe über Dubrovnik

Die neue 3sat-Reisedokumentation 'Traumschlösser und Ritterburgen' stellt Dubrovnik vor: Eine Stadt, reich an Geschichte und Schönheit, die jedoch unter dem Ansturm der Touristen leidet. Von den historischen Festungsanlagen bis hin zu den Dreharbeiten von 'Game of Thrones' – Dubrovnik hat viel zu bieten und zu ertragen.

Touristen strömen in die Stadt

Ihren Status als See-Metropole und Zentrum einer Handelsrepublik hat Dubrovnik reich und mächtig gemacht. Doch heute sieht man die perfekt erreichbare, malerische Lage an der Adriaküste durchaus kritischer, wie die neue 3sat-Reisedokumentation "Traumschlösser und Ritterburgen" zeigt. In dem Auftaktbeitrag der Reihe, die der Sender nun in Erstausstrahlung zeigt, schweift die Kamera über die historischen Festungsanlagen und lädt zu einem Spaziergang durch die Gassen und auf den Stadtmauern ein. Nicht erst seit den Dreharbeiten für die Erfolgsserie "Game of Thrones" hat sich die Attraktivität der kroatischen Küstenstadt auch zu einer Art Fluch gewandelt. Im Minutentakt spucken gigantische Kreuzfahrtschiffe Tagestouristen aus, die zu einer oft heillosen Überfüllung führen.